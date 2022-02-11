«Каролина» разгромила «Бостон». Свечников набрал 3 очка
«Каролина» на выезде переиграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Брюинз» потерпели второе поражение кряду.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сыграл 13 минут, забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.
«Каролина» идет на 2-м месте в Восточной конференции, а «Бостон» — на 8-м.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Каролина» — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
Голы: Трочек — 13 (бол., Терявяйнен, Свечников), 8:26 — 0:1. Свечников — 18, 22:35 — 0:2. Ахо — 20 (Терявяйнен, Нечас), 28:01 — 0:3. Пеши — 3 (Фаст, Стаал), 34:02 — 0:4. Ахо — 21 (бол., Терявяйнен, Свечников), 41:58 — 0:5. Стаал — 3 (Шей), 55:24 — 0:6.
Вратари: Ульмарк — Андерсен.
Штраф: 15 — 15.
Броски: 34 (11+11+12) — 43 (18+11+14).
Наши: — - Свечников (12.53/4/+1).
11 февраля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
Snipe City ? pic.twitter.com/vlpVPmPZBs— Carolina Hurricanes (@Canes) February 11, 2022
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|32
|13
|67
|2
|Питтсбург
|48
|29
|19
|66
|3
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|4
|Вашингтон
|49
|26
|23
|61
|5
|Коламбус
|45
|22
|23
|45
|6
|Айлендерс
|40
|17
|23
|40
|7
|Филадельфия
|46
|15
|31
|38
|8
|Нью-Джерси
|47
|16
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|43
|30
|13
|63
|4
|Бостон
|45
|26
|19
|55
|5
|Детройт
|48
|21
|27
|48
|6
|Оттава
|43
|16
|27
|36
|7
|Баффало
|46
|14
|32
|36
|8
|Монреаль
|46
|8
|38
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|47
|28
|19
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|44
|24
|20
|50
|6
|Виннипег
|43
|19
|24
|45
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|47
|12
|35
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|43
|24
|19
|54
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|48
|21
|27
|48
|8
|Сиэтл
|47
|15
|32
|34
|11.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 4 ОТ
|11.02
|03:00
|
Бостон – Каролина
|0 : 6
|11.02
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|0 : 2
|11.02
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|2 : 5
|11.02
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|- : -
|11.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|- : -
|11.02
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|64
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|34
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09