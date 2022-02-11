«Каролина» разгромила «Бостон». Свечников набрал 3 очка

«Каролина» на выезде переиграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Брюинз» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сыграл 13 минут, забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

«Каролина» идет на 2-м месте в Восточной конференции, а «Бостон» — на 8-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Каролина» — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Голы: Трочек — 13 (бол., Терявяйнен, Свечников), 8:26 — 0:1. Свечников — 18, 22:35 — 0:2. Ахо — 20 (Терявяйнен, Нечас), 28:01 — 0:3. Пеши — 3 (Фаст, Стаал), 34:02 — 0:4. Ахо — 21 (бол., Терявяйнен, Свечников), 41:58 — 0:5. Стаал — 3 (Шей), 55:24 — 0:6.

Вратари: Ульмарк — Андерсен.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 34 (11+11+12) — 43 (18+11+14).

Наши: — - Свечников (12.53/4/+1).

11 февраля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.