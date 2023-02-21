«Бостон» и «Коламбус» согласовали условия обмена Гаврикова

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков близок к переходу в «Бостон» в результате обмена, информирует журналист Давид Паньотта.

Отмечается, что «Мишки» отдадут за российского игрока выборы в первом и третьем раундах драфта.

Однако сделка не будет оформлена, пока «Бостон» не решит проблему с потолком зарплат.

Контракт 27-летнего Гаврикова с кэпхитом 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провел в составе команды 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «минус» 8.