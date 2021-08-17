«Бостон» готов продлить контракт с Бержероном на два года

«Бостон» намерен подписать новый контракт с капитаном команды Патрисом Бержероном. Клуб готов заключить соглашение на два года, сообщает Bleacher Report.

При этом зарплата игрока составит около 6 миллионов долларов за сезон.

Сезон-2021/22 годов станет для капитана «Брюинз» последним по восьмилетнему контракту на 52 миллиона долларов (среднегодовая стоимость — 6,875 млн), который он подписал 12 июля 2013 года.

36-летний Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», набрав 917 (375+542) очков в 1143 матчах регулярных чемпионатов и 120 (46+74) баллов за результативность в 160 играх плей-офф. В 2011 году хоккеист завоевал Кубок Стэнли, а затем еще два раза играл в финале (в 2013 и 2019 годах).

Центрфорвард является четырехкратным обладателем приза «Селки Трофи» (лучший нападающий оборонительного плана — 2012, 2014, 2015 и 2017 годы), разделив по этому показателю первое место в истории НХЛ с Бобом Гейни из «Монреаля». Бержерона выбирали финалистом приза «Селки» в течение девяти последних лет подряд.