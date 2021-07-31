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«Бостон» готов обменять Джейка Дебраска

22:18
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«Бостон» готов обменять нападающего Джейка Дебраска в это межсезонье, сообщает Daily Facoff.

У 24-летнего канадца остался последний год контракта с зарплатой в 3,675 миллиона долларов.

Дебраск был выбран «Бостоном» на драфте-2015 под общим 14-м номером. Всего он провел в НХЛ 244 матча и набрал 134 (67+67) очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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