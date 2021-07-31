«Бостон» готов обменять Джейка Дебраска

«Бостон» готов обменять нападающего Джейка Дебраска в это межсезонье, сообщает Daily Facoff.

У 24-летнего канадца остался последний год контракта с зарплатой в 3,675 миллиона долларов.

Дебраск был выбран «Бостоном» на драфте-2015 под общим 14-м номером. Всего он провел в НХЛ 244 матча и набрал 134 (67+67) очка.