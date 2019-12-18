Как стало известно «СЭ», «Бостон» является главным претендентом на подписание российского форварда Ильи Ковальчука. Ранее в североамериканских СМИ появилась информация, что россиянином также интересуются «Питтсбург» и «Калгари».

По нашим данным, к Ковальчуку проявляют интерес несколько команд, однако «Бостон» — приоритетный вариант для Ильи. Главная причина — статус «Брюинз» как одного из главных фаворитов Кубка Стэнли, шансы которого на победу в плей-офф выше, чем у других претендентов на Илью.

Также Ковальчук может рассмотреть вариант с «Сан-Хосе» из-за географического положения и отсутствия необходимости переезжать из Калифорнии. Еще один претендент на Ковальчука — «Торонто». По информации «СЭ», «Мэйпл Ливз» могут включиться в гонку за нападающего, предложив россиянину не минимальный контракт, а более серьезные деньги.

Новый клуб Ковальчука, супергол Свечникова, Кучеров — в запасе. Эфир — в 17.10