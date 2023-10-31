«Бостон» — «Флорида»: видеообзор матча

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Бостону» — 2:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Пантерз» отличились Александр Барков и Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска. У «Брюинз» шайбы забросили Брэд Маршан, Чарли Макэвой и Павел Заха. При этом «Флорида» вела со счетом 2:0 до 24-й минуты.

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