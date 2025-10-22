«Бостон» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» на выезде победила «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Пантерз» с 8 очками в 8 играх занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Брюинз» с 6 очками в 8 играх — на 13-й строчке «Востока».