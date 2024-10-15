«Бостон» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» на выезде обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Флорида» занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 4 очками. «Бостон» идет на шестой строчке — у «Брюинз» также 4 очка, но команда уступает «Пантерз» по дополнительным показателям.