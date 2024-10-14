«Бостон» и «Флорида» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в понедельник, 14 октября. Матч пройдет на арене «Ти Ди Гарден» в Бостоне и начнется в 20.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Смотреть встречи североамериканской лиги в прямом эфире можно пытаться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Бостон» — «Флорида» изучайте в матч-центре на сайте «СЭ».

В сезон-2023/24 «Бостон» занял 4-е место в Восточной конференции и вылетел во втором раунде Кубка Стэнли после серии с «Флоридой» (2-4). «Пантерз» в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли.

В новом регулярном чемпионате соперники уже встречались 9 октября на льду «Эмерант Банк-арены» — победу в стартовом матче одержала «Флорида» (6:4). Помимо этого «Брюинз» сыграли еще две встречи — дома победили «Монреаль» (6:4) и «Лос-Анджелес» (2:1 ОТ). «Пантерз» также провели еще две игры — в гостях уступили «Оттаве» (1:3) и «Баффало» (2:5).