«Бостон» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Бостон» и «Флорида» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в понедельник, 14 октября. Матч пройдет на арене «Ти Ди Гарден» в Бостоне и начнется в 20.00 по московскому времени.
Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Смотреть встречи североамериканской лиги в прямом эфире можно пытаться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
Ключевые события и результат игры «Бостон» — «Флорида» изучайте в матч-центре на сайте «СЭ».
В сезон-2023/24 «Бостон» занял 4-е место в Восточной конференции и вылетел во втором раунде Кубка Стэнли после серии с «Флоридой» (2-4). «Пантерз» в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли.
В новом регулярном чемпионате соперники уже встречались 9 октября на льду «Эмерант Банк-арены» — победу в стартовом матче одержала «Флорида» (6:4). Помимо этого «Брюинз» сыграли еще две встречи — дома победили «Монреаль» (6:4) и «Лос-Анджелес» (2:1 ОТ). «Пантерз» также провели еще две игры — в гостях уступили «Оттаве» (1:3) и «Баффало» (2:5).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|4
|3
|1
|6
|2
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|3
|3
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|4
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|5
|Питтсбург
|3
|1
|2
|2
|6
|Айлендерс
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|3
|2
|1
|4
|2
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|3
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|4
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|5
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|6
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Юта
|3
|3
|0
|6
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|3
|1
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|3
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|3
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|6
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
|14.10
|01:00
|
Виннипег – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|14.10
|03:00
|
Эдмонтон – Калгари
|1 : 4
|14.10
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|2 : 0
|14.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|3 : 1
|14.10
|20:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|- : -
|14.10
|20:00
|
Нью-Джерси – Юта
|- : -
|14.10
|20:00
|
Бостон – Флорида
|- : -