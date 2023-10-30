«Бостон» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» в ночь с понедельника на вторник, 31 октября. Игра пройдет на стадионе «TD Garden» в Бостоне. Начало — 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Бостон» — «Флорида» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Флориды» — матч завершился со счетом 4:3 в овертайме.

Узнать расписание матчей и где смотреть результаты игр 31 октября можно по ссылке на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.