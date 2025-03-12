Хоккей
12 марта, 04:53

«Бостон» обыграл «Флориду», Бобровский отразил 21 бросок

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский (слева) в воротах.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бостон» на своем льду переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Брюинз» прервали шестиматчевую победную серию «Пантерз».

Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.

«Флорида» набрала 83 очка в 65 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 10-й строчке — 68 очков в 66 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Флорида» — 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

Голы: Куликов — 4 (Беннетт), 4:27 — 0:1. Самоскевич — 12 (бол., Джонс), 44:49 — 0:2. Пастрняк — 33 (бол., Миттельштадт, Э. Линдхольм), 48:56 — 1:2. Лорей — 5, 53:51 — 2:2. Заха — 13 (Пастрняк, Задоров), 56:43 — 3:2.

Вратари: Суэймен — Бобровский.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 24 (6+7+11) — 28 (11+6+11).

Наши: Задоров (22.48/5/+1), Хуснутдинов (14.43/0/0) — Куликов (16.47/1/0).

12 марта. Бостон. TD Garden. 17 850 зрителей.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
    «Каролина» обыграла «Тампу», Кочетков сделал 23 сейва
