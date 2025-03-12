«Бостон» обыграл «Флориду», Бобровский отразил 21 бросок
«Бостон» на своем льду переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Брюинз» прервали шестиматчевую победную серию «Пантерз».
Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.
«Флорида» набрала 83 очка в 65 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 10-й строчке — 68 очков в 66 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Флорида» — 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
Голы: Куликов — 4 (Беннетт), 4:27 — 0:1. Самоскевич — 12 (бол., Джонс), 44:49 — 0:2. Пастрняк — 33 (бол., Миттельштадт, Э. Линдхольм), 48:56 — 1:2. Лорей — 5, 53:51 — 2:2. Заха — 13 (Пастрняк, Задоров), 56:43 — 3:2.
Вратари: Суэймен — Бобровский.
Штраф: 13 — 15.
Броски: 24 (6+7+11) — 28 (11+6+11).
Наши: Задоров (22.48/5/+1), Хуснутдинов (14.43/0/0) — Куликов (16.47/1/0).
12 марта. Бостон. TD Garden. 17 850 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|37
|23
|14
|49
|2
|Айлендерс
|38
|21
|17
|46
|3
|Филадельфия
|36
|19
|17
|45
|4
|Вашингтон
|38
|20
|18
|45
|5
|Нью-Джерси
|38
|20
|18
|42
|6
|Рейнджерс
|40
|19
|21
|42
|7
|Питтсбург
|36
|15
|21
|39
|8
|Коламбус
|36
|15
|21
|36
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|39
|22
|17
|47
|2
|Монреаль
|37
|20
|17
|45
|3
|Тампа-Бэй
|36
|20
|16
|43
|4
|Флорида
|36
|20
|16
|42
|5
|Баффало
|37
|19
|18
|42
|6
|Оттава
|36
|18
|18
|41
|7
|Бостон
|39
|20
|19
|41
|8
|Торонто
|36
|16
|20
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|27
|9
|61
|2
|Даллас
|38
|25
|13
|56
|3
|Миннесота
|39
|23
|16
|52
|4
|Юта
|39
|18
|21
|39
|5
|Нэшвилл
|36
|16
|20
|36
|6
|Сент-Луис
|38
|14
|24
|36
|7
|Виннипег
|36
|15
|21
|34
|8
|Чикаго
|36
|13
|23
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|35
|17
|18
|44
|2
|Анахайм
|37
|21
|16
|44
|3
|Эдмонтон
|38
|19
|19
|44
|4
|Лос-Анджелес
|36
|15
|21
|39
|5
|Сан-Хосе
|37
|17
|20
|37
|6
|Сиэтл
|35
|15
|20
|36
|7
|Калгари
|37
|15
|22
|34
|8
|Ванкувер
|36
|15
|21
|33
|28.12
|02:00
|Айлендерс – Рейнджерс
|2 : 0
|28.12
|03:00
|Торонто – Оттава
|- : -
|28.12
|03:00
|Нью-Джерси – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|28.12
|03:00
|Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|28.12
|03:00
|Баффало – Бостон
|4 : 1
|28.12
|03:00
|Виннипег – Миннесота
|- : -
|28.12
|03:00
|Каролина – Детройт
|5 : 2
|28.12
|04:00
|Сент-Луис – Нэшвилл
|- : -
|28.12
|04:00
|Даллас – Чикаго
|- : -
|28.12
|05:00
|Лос-Анджелес – Анахайм
|- : -
|28.12
|06:00
|Калгари – Эдмонтон
|- : -
|28.12
|06:00
|Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|28.12
|06:00
|Вегас – Колорадо
|- : -