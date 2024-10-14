«Флорида» на выезде победила «Бостон», Бобровский отразил 24 броска
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Бостон» со счетом 4:3.
В составе «Пантерз» по дублю оформили Антон Лунделл и Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 24 броска из 27. У «Брюинз» шайбы на счету Джона Бичера, Брендона Карло и Мэйсона Лорея.
«Флорида» и «Бостон» набрали по 4 очка после 4 матчей и расположились на 5-й и 6-й строчках Восточной конференции.
В следующем матче «Пантерз» 16 октября сыграют с «Коламбусом», «Брюинз» на следующий день встретятся с «Колорадо».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Флорида» — 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)
Голы: Бишер — 1 (Кастелич, Лорей), 4:53 — 1:0. Лунделл — 1, 6:37 — 1:1. Райнхарт — 2 (бол., А. Боквист), 11:51 — 1:2. Карло — 1 (Кепке, Кастелич), 25:08 — 2:2. Райнхарт — 3 (мен.), 29:39 — 2:3. Лунделл — 2 (Форслинг), 32:59 — 2:4. Лорей — 1 (Кастелич, Бишер), 34:07 — 3:4.
Вратари: Суэймен (58:01 — 59:10, 59:51) — Бобровский.
Штраф: 21 — 19.
Броски: 27 (12+6+9) — 26 (9+10+7).
Наши: Задоров (17.24/4/0) — Куликов (21.22/0/0).
14 октября. Бостон. TD Garden.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|5
|4
|1
|8
|2
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|3
|3
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|4
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|5
|Питтсбург
|3
|1
|2
|2
|6
|Айлендерс
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|3
|2
|1
|4
|2
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|3
|Флорида
|4
|2
|2
|4
|4
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|5
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|6
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|7
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Юта
|4
|3
|1
|6
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|3
|1
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|3
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|3
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|6
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
|14.10
|01:00
|
Виннипег – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|14.10
|03:00
|
Эдмонтон – Калгари
|1 : 4
|14.10
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|2 : 0
|14.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|3 : 1
|14.10
|20:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|- : -
|14.10
|20:00
|
Нью-Джерси – Юта
|3 : 0
|14.10
|20:00
|
Бостон – Флорида
|3 : 4