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Сегодня, 05:50

«Флорида» без Бобровского проиграла «Бостону» и пропустила 7 шайб

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Бостон» обыграл «Флориду» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

У хозяев дублем отличился Патрис Бержерон, по одной шайбе у Коннора Клифтона, Брендона Карло, Чарли Койла, Давида Пастрняка и Давида Крейчи. У хозяев забросили Сэм Рейнхарт, Эрик Стаал и Картер Верхэге.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе. Вместо него играл Спенсер Найт, который отразил 19 из 26 бросков по своим воротам.

«Бостон» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции с 52 очками в 31 матче. «Флорида» занимает 10-ю строчку с 34 очками в 33 играх.

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«Бостон» — «Флорида» — 7:3 (3:0, 2:3, 2:0)

Голы: Клифтон — 3 (Холл), 10:51 — 1:0. Карло — 1 (Маршан, Бержерон), 14:04 — 2:0. Койл — 9 (Фредерик, Карло), 16:07 — 3:0. Пастрняк — 21 (бол., Бержерон, Маршан), 21:38 — 4:0. Райнхарт — 12 (Кирстед, Верхэге), 23:02 — 4:1. Э. Стаал — 2 (Форслинг, Монтур), 25:42 — 4:2. Верхэге — 17 (Райнхарт, Луостаринен), 28:22 — 4:3. Крейчи — 10 (Линдхольм, Холл), 31:50 — 5:3. Бержерон — 11 (Клифтон), 48:52 — 6:3. Бержерон — 12 (бол., Линдхольм, Маршан), 53:18 — 7:3.

Вратари: Ульмарк — Найт.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (12+7+7) — 39 (9+19+11).

Наши: — - Денисенко (9.48/0/-2).

20 декабря. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Сергей Бобровский
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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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