Три очка Дебраска принесли «Бостону» победу над «Флоридой», Бобровский отразил 29 бросков

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 5:3.

В составе «Брюинз» 3 (1+2) очка набрал Джейк Дебраск, еще по шайбе забросили Патрис Бержерон, Давид Пастрняк и Трент Фредерик. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 бросков.

В следующем матче «Бостон» 19 октября сыграет с «Оттавой», «Флорида» 20 октября встретится с «Филадельфией».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Флорида» — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Голы: Дебраск — 1, 0:21 — 1:0. Беннетт — 1 (Ткачук, Балцерс), 24:32 — 1:1. Бержерон — 2 (Дебраск), 32:35 — 2:1. Пастрняк — 2 (Бержерон, Клифтон), 47:01 — 3:1. Фредерик — 1 (Грир, Клифтон), 52:31 — 4:1. Форслинг — 1 (Уайт, Луостаринен), 52:58 — 4:2. Уайт — 2 (Беннетт, Форслинг), 58:23 — 4:3. Дебраск — 2 (п.в.), 58:57 — 5:3.

Вратари: Ульмарк — Бобровский (54:00 — 54:06, 54:59 — 58:23, 58:31 — 58:57, 59:06).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 34 (12+9+13) — 41 (11+10+20).

Наши: — .

18 октября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.