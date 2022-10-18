Три очка Дебраска принесли «Бостону» победу над «Флоридой», Бобровский отразил 29 бросков
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 5:3.
В составе «Брюинз» 3 (1+2) очка набрал Джейк Дебраск, еще по шайбе забросили Патрис Бержерон, Давид Пастрняк и Трент Фредерик. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 бросков.
В следующем матче «Бостон» 19 октября сыграет с «Оттавой», «Флорида» 20 октября встретится с «Филадельфией».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Флорида» — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Голы: Дебраск — 1, 0:21 — 1:0. Беннетт — 1 (Ткачук, Балцерс), 24:32 — 1:1. Бержерон — 2 (Дебраск), 32:35 — 2:1. Пастрняк — 2 (Бержерон, Клифтон), 47:01 — 3:1. Фредерик — 1 (Грир, Клифтон), 52:31 — 4:1. Форслинг — 1 (Уайт, Луостаринен), 52:58 — 4:2. Уайт — 2 (Беннетт, Форслинг), 58:23 — 4:3. Дебраск — 2 (п.в.), 58:57 — 5:3.
Вратари: Ульмарк — Бобровский (54:00 — 54:06, 54:59 — 58:23, 58:31 — 58:57, 59:06).
Штраф: 14 — 10.
Броски: 34 (12+9+13) — 41 (11+10+20).
Наши: — .
18 октября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
|Столичный дивизион
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|6
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|2
|0
|4
|4
|Каролина
|2
|2
|0
|4
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|Вашингтон
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|2
|2
|4
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|Айлендерс
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|1
|1
|2
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|Нью-Джерси
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|2
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|Коламбус
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|0
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|П
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|1
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|3
|0
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|2
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|1
|4
|4
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|4
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|2
|4
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|4
|2
|2
|4
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
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|1
|2
|2
|8
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|2
|0
|2
|0
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|И
|В
|П
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|1
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|3
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|4
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|4
|4
|Сиэтл
|3
|1
|2
|3
|5
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|0
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
|18.10
|02:00
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Бостон – Флорида
|5 : 3
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|18.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Торонто – Аризона
|2 : 4
|18.10
|02:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|4 : 5 ОТ
|18.10
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|3 : 6
|18.10
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|4 : 1
|18.10
|05:00
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Сиэтл – Каролина
|- : -
|И
|О
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Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
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Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|5
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|1.00
|
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Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00