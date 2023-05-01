«Флорида» в овертайме обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

«Флорида» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграла «Бостон» со счетом 4:3.

У «Пантерз» дубль оформил Брэндон Монтур, еще по голу забили Сэм Рейнхарт и Картер Верхаге, вратарь Сергей Бобровский отразил 33 броска. В составе «Брюинз» отличились Давид Крейчи, Тайлер Бертуцци и Давид Пастрняк, защитник Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами.

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла во второй раунд плей-офф, где встретится с «Торонто».