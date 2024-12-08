«Бостон» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» на выезде уступила «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

У «Флайерз» дубль в первом периоде оформил россиянин Матвей Мичков и еще один гол во второй 20-минутке забил Кэмерон Йорк. У «Брюинз» в основное время отличились Трент Фредерик (дубль) и Брэд Маршан, а в овертайме шайбу забросил Павел Заха.