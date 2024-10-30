«Бостон» — «Филадельфия»: видеообзор матча

«Филадельфия» на выезде обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

«Бостон» с 9 очками в 10 матчах занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке с 7 очками в 10 играх.