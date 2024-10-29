«Бостон» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 30 октября. Матч начнется в 2.00 по московскому времени и пройдет в спортивном комплексе «ТД-гарден» в Бостоне.

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«Бостон» и «Филадельфия» сыграли в регулярном чемпионате по 9 матчей. «Брюинз» набрали 9 очков, их предыдущим соперником был «Торонто» (дома, 4:3 ОТ). У «Флайерз» — 5 очков, в предыдущем матче команда российского форварда Матвея Мичкова проиграла «Монреалю» (дома, 3:4).