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Сегодня, 04:39

«Бостон» обыграл «Филадельфию», у Задорова и Мичкова по голевой передаче

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Матвей Мичков (справа) в матче против «Бостона».
Фото Imagn Images

«Бостон» дома обыграл «Филадельфию» в выставочном матче НХЛ — 4:1.

У хозяев забили Джастин Бразо, Тайлер Джонсон, Чарли Койл и Марк Кастелич. Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров сделал результативную передачу.

Автором единственного гола гостей стал Трэвис Конекны, российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился голевым пасом.

Российский вратарь «Филадельфии» Иван Федотов пропустил матч.

«Бостон» проведет следующую предсезонную игру 4 октября против «Лос-Анджелеса». «Филадельфия» в этот же день встретится с «Нью-Джерси».

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Филадельфия Флайерз
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