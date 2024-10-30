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Сегодня, 04:43

«Филадельфия» на выезде обыграла «Бостон»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Филадельфия» на выезде обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

У гостей забили Тайсон Ферстер и Джоэл Фараби.

«Бостон» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 9 очками в 10 матчах. «Филадельфия» идет на 15-й строчке с 7 очками в 10 играх.

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4 Вашингтон 7 5 2 10
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6 Айлендерс 8 3 5 8
7 Питтсбург 10 3 7 7
8 Филадельфия 9 2 7 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 11 7 4 15
2 Тампа-Бэй 9 6 3 12
3 Торонто 10 5 5 11
4 Детройт 9 4 5 9
5 Монреаль 9 4 5 9
6 Бостон 9 4 5 9
7 Баффало 10 4 6 9
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 9 8 1 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
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6 Юта 10 4 6 10
7 Нэшвилл 9 3 6 7
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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