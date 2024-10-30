«Филадельфия» на выезде обыграла «Бостон»
«Филадельфия» на выезде обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.
У гостей забили Тайсон Ферстер и Джоэл Фараби.
«Бостон» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 9 очками в 10 матчах. «Филадельфия» идет на 15-й строчке с 7 очками в 10 играх.
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|2
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|Коламбус
|8
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|4
|9
|6
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|5
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|3
|7
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|5
|9
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|Бостон
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|9
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|2
|Даллас
|9
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|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|5
|Колорадо
|10
|5
|5
|10
|6
|Юта
|10
|4
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|9
|4
|5
|9
|6
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
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|Анахайм
|8
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|Сан-Хосе
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4.11
|30.10
|02:00
|
Оттава – Сент-Луис
|- : -
|30.10
|02:00
|
Айлендерс – Анахайм
|- : -
|30.10
|02:00
|
Питтсбург – Миннесота
|- : -
|30.10
|02:00
|
Бостон – Филадельфия
|- : -
|30.10
|02:00
|
Монреаль – Сиэтл
|- : -
|30.10
|02:30
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|30.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
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