«Филадельфия» на выезде обыграла «Бостон»

«Филадельфия» на выезде обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

У гостей забили Тайсон Ферстер и Джоэл Фараби.

«Бостон» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 9 очками в 10 матчах. «Филадельфия» идет на 15-й строчке с 7 очками в 10 играх.