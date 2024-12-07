«Филадельфия» в овертайме проиграла «Бостону», Мичков оформил дубль в первом периоде
«Филадельфия» на выезде уступила «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.
У «Флайерз» дубль в первом периоде оформил россиянин Матвей Мичков и еще один гол во второй 20-минутке забил Кэмерон Йорк. У «Брюинз» в основное время отличились Трент Фредерик (дубль) и Брэд Маршан, а в овертайме шайбу забросил Павел Заха.
19-летний Мичков проводит дебютный сезон в НХЛ. Всего на его счету 24 (11+13) очка в 25 играх.
«Бостон» с 33 баллами после 29 матчей сохранил шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» заработала 28 очков в 27 играх и занимает девятую строчку.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Мичков — 10 (бол., Кутюрье, Андре), 7:24 — 0:1. Мичков — 11 (Санхейм), 18:24 — 0:2. Фредерик — 4 (бол., Лорей, Гики), 25:26 — 1:2. Йорк — 3 (Санхейм, Конекны), 35:29 — 1:3. Фредерик — 5 (Койл, Кастелич), 45:18 — 2:3. Маршан — 11 (Бразо), 54:38 — 3:3. Заха — 7 (Пастрняк), 62:49 — 4:3.
Вратари: Суэймен — Колосов.
Штраф: 8 — 16.
Броски: 31 (9+9+12+1) — 26 (7+12+6+1).
Наши: Задоров (21.44/2/+1) — Замула (13.51/2/-1), Мичков (14.25/2/+1).
7 декабря. Бостон. TD Garden.
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|18
|8
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|2
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|19
|8
|38
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|26
|16
|10
|32
|4
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|14
|13
|28
|5
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|27
|13
|14
|28
|6
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|26
|11
|15
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|7
|20
|20
|8
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|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
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|В
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|О
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|18
|10
|39
|2
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|15
|11
|33
|3
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|32
|4
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|27
|13
|14
|31
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|14
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|30
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|27
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|19
|25
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|25
|10
|15
|23
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|00:00
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Чикаго – Виннипег
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Айлендерс – Каролина
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Флорида – Сан-Хосе
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|8.12
|03:00
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Питтсбург – Торонто
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|8.12
|03:00
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Оттава – Нэшвилл
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|8.12
|03:00
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Детройт – Колорадо
|- : -
|8.12
|03:00
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Монреаль – Вашингтон
|- : -
|8.12
|04:00
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Лос-Анджелес – Миннесота
|- : -
|8.12
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|8.12
|21:00
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Рейнджерс – Сиэтл
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