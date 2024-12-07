«Филадельфия» в овертайме проиграла «Бостону», Мичков оформил дубль в первом периоде

«Филадельфия» на выезде уступила «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

У «Флайерз» дубль в первом периоде оформил россиянин Матвей Мичков и еще один гол во второй 20-минутке забил Кэмерон Йорк. У «Брюинз» в основное время отличились Трент Фредерик (дубль) и Брэд Маршан, а в овертайме шайбу забросил Павел Заха.

19-летний Мичков проводит дебютный сезон в НХЛ. Всего на его счету 24 (11+13) очка в 25 играх.

«Бостон» с 33 баллами после 29 матчей сохранил шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» заработала 28 очков в 27 играх и занимает девятую строчку.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Мичков — 10 (бол., Кутюрье, Андре), 7:24 — 0:1. Мичков — 11 (Санхейм), 18:24 — 0:2. Фредерик — 4 (бол., Лорей, Гики), 25:26 — 1:2. Йорк — 3 (Санхейм, Конекны), 35:29 — 1:3. Фредерик — 5 (Койл, Кастелич), 45:18 — 2:3. Маршан — 11 (Бразо), 54:38 — 3:3. Заха — 7 (Пастрняк), 62:49 — 4:3.

Вратари: Суэймен — Колосов.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 31 (9+9+12+1) — 26 (7+12+6+1).

Наши: Задоров (21.44/2/+1) — Замула (13.51/2/-1), Мичков (14.25/2/+1).

7 декабря. Бостон. TD Garden.