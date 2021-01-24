«Бостон» разгромил «Филадельфию», забросив шесть шайб

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 6:1.

По дублю оформили Патрис Бержерон и Брэд Маршанд, еще по шайбе забросили Крэйг Смит и Чарли Койл. Гости ответили голом Кевина Хейса.

После этого матча «Бостон» и «Филадельфия» имеют по 7 очков и занимают 2-е и 3-е места в Восточном дивизионе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Филадельфия» — 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Голы: Бержерон — 2 (бол., Ритчи, Крейчи), 8:09 — 1:0. Хэйс — 3 (Ворачек), 21:14 — 1:1. Смит — 1 (Койл, Лозон), 22:30 — 2:1. Койл — 2 (Фредерик, Смит), 37:50 — 3:1. Маршан — 2 (Бержерон, Дебраск), 44:13 — 4:1. Маршан — 3 (бол., Ритчи, Зборжил), 47:59 — 5:1. Бержерон — 3 (бол., Маршан, Макэвой), 53:33 — 6:1.

Вратари: Галак — Харт.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (10+6+10) — 17 (4+8+5).

Наши: — - Проворов (22.33/0/-1).

24 января. Бостон. TD Garden.