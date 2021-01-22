«Бостон» по буллитам переиграл «Филадельфию»
06:10
«Бостон» по буллитам обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 Б).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Филадельфия» — 5:4 Б (0:0, 0:2, 4:2, 0:0, 1:0)
Голы: Жиру — 1 (бол., Проворов), 26:17 — 0:1. ван Римсдайк — 2 (Ворачек, Хэйс), 37:31 — 0:2. Студничка — 1 (Крейчи, Ритчи), 40:57 — 1:2. Койл — 1 (Смит, Миллер), 42:06 — 2:2. Санхейм — 1 (Ворачек, Патрик), 47:13 — 2:3. Ритчи — 2 (бол., Бержерон, Крейчи), 53:22 — 3:3. Карло — 1 (Гржельчик, Маршан), 55:18 — 4:3. ван Римсдайк — 3 (бол., Ворачек, Хэйс), 56:28 — 4:4.
Победный буллит: Дебраск.
Вратари: Раск — Харт.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 43 (14+4+22+3) — 26 (3+8+10+5).
Наши: — - Проворов (30.46/1/-1).
22 января. Бостон. TD Garden.
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