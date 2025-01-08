«Бостон» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» дома уступил «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0.

У «Ойлерз» дубль оформил Адам Хенрик, еще по голу забили Коннор Макдэвид и Виктор Арвидссон.

«Эдмонтон» набрал 53 очка и занимает 4-е место в Западной конференции, «Бостон» идет 6-м на «Востоке» с 45 очками.