«Бостон» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» победил «Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Заброшенными шайбами у гостей отметились Райан Нюджент-Хопкинс, Куинн Хатсон и Коннор Макдэвид. У хозяев единственный гол забил Павел Заха.

«Эдмонтон» выиграл второй матч подряд. Он занимает шестое место в таблице Западной конференции с 40 очками после 35 матчей. «Бостон» (40 очков после 35 матчей) расположился на седьмой строчке в Восточной конференции.

В следующем матче «Эдмонтон» 20 декабря сыграет на выезде с «Миннесотой». «Бостон» 21 декабря примет «Ванкувер».

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