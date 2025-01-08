«Эдмонтон» на выезде обыграл «Бостон»

«Эдмонтон» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Ойлерз» одержали четвертую победу подряд.

Нападающий Адам Хенрик оформил дубль, а также по голу забили Коннор Макдэвид и Виктор Арвидссон.

«Эдмонтон» с 53 очками в 40 матчах занимает 4-е место в Западной конференции. «Бостон» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции — 45 очков в 6 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Эдмонтон» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Хенрик — 4 (Перри, Кулак), 6:33 — 0:1. Макдэвид — 16 (бол., Нюджент-Хопкинс), 31:11 — 0:2. Хенрик — 5 (Дж. Скиннер, Хаймэн), 36:35 — 0:3. Арвидссон — 5 (п.в., Кулак), 56:25 — 0:4.

Вратари: Суэймен (55:39 — 56:25) — С. Скиннер (Пикар, 14:35, С. Скиннер, 20:00).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 26 (4+8+14) — 39 (14+15+10).

Наши: Задоров (19.22/1/0) — Подколзин (16.38/5/+1).

8 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.