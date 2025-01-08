Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:34

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Эдмонтон» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Ойлерз» одержали четвертую победу подряд.

Нападающий Адам Хенрик оформил дубль, а также по голу забили Коннор Макдэвид и Виктор Арвидссон.

«Эдмонтон» с 53 очками в 40 матчах занимает 4-е место в Западной конференции. «Бостон» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции — 45 очков в 6 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Эдмонтон» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Хенрик — 4 (Перри, Кулак), 6:33 — 0:1. Макдэвид — 16 (бол., Нюджент-Хопкинс), 31:11 — 0:2. Хенрик — 5 (Дж. Скиннер, Хаймэн), 36:35 — 0:3. Арвидссон — 5 (п.в., Кулак), 56:25 — 0:4.

Вратари: Суэймен (55:39 — 56:25) — С. Скиннер (Пикар, 14:35, С. Скиннер, 20:00).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 26 (4+8+14) — 39 (14+15+10).

Наши: Задоров (19.22/1/0) — Подколзин (16.38/5/+1).

8 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
Трюдо отверг предложение Трампа о становлении Канады 51-м штатом США
Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз
Борец из США взял бронзу Олимпиады после 13 лет вегетарианства и 5-летнего простоя
Спутник «Ресурс-П» передал снимок Вифлеема, где родился Иисус Христос
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
WP указала на угрозу сделки Трампа по Украине для авторитета США
Популярное видео
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дадонов в игре с «Рейнджерс» забросил 11-ю шайбу в сезоне

«Тампа» победила «Каролину», Василевский сделал 31 сэйв
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 41 24 17 50
4 Коламбус 41 18 23 42
5 Питтсбург 42 17 25 42
6 Филадельфия 40 17 23 39
7 Рейнджерс 40 18 22 38
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 41 26 15 54
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 43 20 23 45
4 Тампа-Бэй 38 21 17 44
5 Оттава 39 19 20 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Даллас 39 25 14 51
4 Колорадо 41 25 16 51
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Эдмонтон 40 25 15 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 39 18 21 43
6 Анахайм 39 17 22 38
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
Результаты / календарь
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
8.01 03:00
Филадельфия – Торонто
 2 : 3
8.01 03:00
Питтсбург – Коламбус
 3 : 4 Б
8.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 4 : 5 ОТ
8.01 03:00
Бостон – Эдмонтон
 0 : 4
8.01 03:00
Детройт – Оттава
 3 : 2 ОТ
8.01 03:00
Тампа-Бэй – Каролина
 3 : 2
8.01 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 - : -
8.01 04:00
Миннесота – Сент-Луис
 - : -
8.01 06:00
Анахайм – Калгари
 - : -
8.01 06:30
Сан-Хосе – Вегас
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости