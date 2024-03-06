«Эдмонтон» в овертайме выиграл у «Бостона»

«Эдмонтон» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил немецкий нападающий Леон Драйзайтль с передачи Коннора Макдэвида.

«Эдмонтон» идет на 5-м месте в Западной конференции — 78 очков. «Бостон» располагается на 2-й строчке в Восточной конференции — 87 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Заха — 15 (Хейнен, Уотерспун), 44:26 — 1:0. Хаймэн — 44 (Драйзайтль, Макдэвид), 58:40 — 1:1. Драйзайтль — 30 (Макдэвид, Бушар), 62:18 — 1:2.

Вратари: Ульмарк — Скиннер (57:46 — 58:40).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (9+12+5+0) — 27 (9+8+9+1).

6 марта. Бостон. TD Garden.