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«Бостон» проиграл «Эдмонтону»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бостон» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. Игра прошла на льду арены «ТД Гарден».

У «Ойлерз» отличились Райан Нюджент-Хопкинс, Куинн Хатсон и Коннор Макдэвид. Единственный гол «Брюинз» забил Павел Заха.

«Эдмонтон» набрал 40 очков в 35 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Бостон» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 40 очков в 35 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 декабря, 03:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Эдмонтон
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Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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6.10 02:30 Бостон – Оттава 1 : 4
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