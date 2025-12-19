«Бостон» проиграл «Эдмонтону»

«Бостон» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. Игра прошла на льду арены «ТД Гарден».

У «Ойлерз» отличились Райан Нюджент-Хопкинс, Куинн Хатсон и Коннор Макдэвид. Единственный гол «Брюинз» забил Павел Заха.

«Эдмонтон» набрал 40 очков в 35 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Бостон» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 40 очков в 35 играх.