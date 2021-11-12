«Эдмонтон» переиграл «Бостон»
05:57
«Эдмонтон» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
«Ойлерз» лидируют в таблице Западной конференции. «Брюинз» располагаются на 12-й строчке в Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Эдмонтон» — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
Голы: Пастрняк — 4 (Бержерон), 4:45 — 1:0. Бушар — 2 (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 5:29 — 1:1. Маршан — 6 (Пастрняк, Грызлик), 25:06 — 2:1. Хаймэн — 8 (Макдэвид), 25:30 — 2:2. Карло — 1 (Грызлик, Бержерон), 37:14 — 3:2. Драйзайтль — 11, 46:22 — 3:3. Драйзайтль — 12 (Сиси, Кит), 49:26 — 3:4. Сиси — 1 (Сивиур, Маклеод), 57:41 — 3:5.
Вратари: Ульмарк (58:00) — Коскинен.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (7+11+11) — 28 (9+7+12).
12 ноября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
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