«Бостон» досрочно вышел в плей-офф НХЛ

«Бостон» досрочно стал участником плей-офф НХЛ.

На счету «Брюинз» 105 очков, команда уже не опустится ниже восьмого места. На девятой строчке сейчас «Флорида» (73 очка).

Также «Бостон» быстрее всех в лиге одержал 50 побед. Для этого ему понадобилось 64 матча.