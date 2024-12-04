«Бостон» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» дома одержал победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ.

У «Брюинз» отличились Никита Задоров, Джастин Бразо и забивший победный гол Павел Заха.

В составе «Ред Уингз» дубль оформил Лукас Рэймонд.

«Бостон» с 29 очками идет 6-м на «Востоке», «Детройт» набрал 24 очка и занимает 14-е место.