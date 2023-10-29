«Бостон» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

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«Детройт» на выезде проиграл «Бостону» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

За «Брюинз» забили Давид Пастрняк (дубль), Павел Заха и Чарли Макэвой. У «Рэд Уингз» отличился Джо Велено.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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