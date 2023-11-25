«Бостон» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ
«Детройт» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|18
|14
|4
|29
|2
|Вашингтон
|16
|10
|6
|22
|3
|Каролина
|18
|11
|7
|22
|4
|Филадельфия
|20
|10
|10
|21
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|19
|6
|Питтсбург
|18
|9
|9
|18
|7
|Нью-Джерси
|18
|8
|10
|17
|8
|Коламбус
|21
|6
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|14
|5
|31
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Торонто
|18
|10
|8
|23
|4
|Детройт
|19
|10
|9
|23
|5
|Тампа-Бэй
|20
|9
|11
|23
|6
|Баффало
|19
|8
|11
|18
|7
|Монреаль
|19
|8
|11
|18
|8
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|12
|6
|26
|2
|Колорадо
|18
|12
|6
|24
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|24
|4
|Сент-Луис
|18
|10
|8
|21
|5
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|6
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|16
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Анахайм
|19
|9
|10
|18
|6
|Калгари
|19
|7
|12
|17
|7
|Эдмонтон
|18
|5
|13
|11
|8
|Сан-Хосе
|19
|3
|16
|7
Результаты / календарь
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
|25.11
|02:00
|
Баффало – Питтсбург
|- : -
|25.11
|03:30
|
Оттава – Айлендерс
|- : -
|25.11
|04:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
|25.11
|04:00
|
Флорида – Виннипег
|- : -
|25.11
|04:30
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|25.11
|04:30
|
Даллас – Калгари
|- : -
|25.11
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|25.11
|21:00
|
Рейнджерс – Бостон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|19
|30
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|18
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|18
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|20
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7
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