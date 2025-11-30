«Бостон» переиграл «Детройт»

«Бостон» победил «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У «Бостона» два гола в основное игровое время забил Морган Гики, у «Детройта» отличились Лукас Раймонд и Майкл Расмуссен.

Победный буллит исполнил американский нападающий Кейси Миттельштадт.

«Детройт» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает 11-е место в Восточной конференции — у команды 28 очков после 26 игр. «Бостон» в 27 матчах набрал 30 очков и расположился на шестом месте.