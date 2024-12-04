«Бостон» обыграл «Детройт» в овертайме, Задоров забросил шайбу
«Бостон» на своем льду переиграл «Детройт» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Авторами голов «Брюинз» стали Никита Задоров, Джастин Бразо и забросивший победную шайбу Павел Заха.
За «Ред Уингз» дублем отметился Лукас Рэймонд.
«Бостон» с 29 очками за 27 игр занимает 6-е место в Восточной конференции, «Детройт» набрал 24 очка в 25 матчах и идет 14-м.
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«Бостон» — «Детройт» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Раймонд — 8 (Эдвинссон), 7:31 — 0:1. Задоров — 2 (Маршан), 9:15 — 1:1. Раймонд — 9 (Расмуссен, Эдвинссон), 41:19 — 1:2. Бразо — 6 (бол., Лорей, Фредерик), 49:32 — 2:2. Заха — 6 (Пастрняк), 62:15 — 3:2.
Вратари: Корписало — Хуссо.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 35 (12+7+14+2) — 27 (6+12+9+0).
Наши: Задоров (18.20/4/+1) — Тарасенко (19.01/0/-1).
4 декабря. Бостон. TD Garden. 17950 зрителей.
|Столичный дивизион
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|17
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|26
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|11
|14
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|Центральный дивизион
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|П
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|16
|8
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|7
|36
|3
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|24
|16
|8
|32
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|Колорадо
|26
|14
|12
|28
|5
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|11
|14
|24
|6
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|25
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|15
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|7
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|25
|7
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|Чикаго
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|8
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|15
|10
|33
|2
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|25
|14
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|31
|3
|Ванкувер
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|13
|10
|29
|4
|Эдмонтон
|24
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|11
|28
|5
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|25
|12
|13
|28
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|26
|12
|14
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|28
|10
|18
|25
|8
|Анахайм
|23
|10
|13
|23
|4.12
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|5 : 4 ОТ
|4.12
|03:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|1 : 2 ОТ
|4.12
|03:00
|
Монреаль – Айлендерс
|2 : 1 ОТ
|4.12
|03:00
|
Бостон – Детройт
|3 : 2 ОТ
|4.12
|03:00
|
Каролина – Сиэтл
|2 : 4
|4.12
|03:00
|
Баффало – Колорадо
|4 : 5
|4.12
|04:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|- : -
|4.12
|04:00
|
Миннесота – Ванкувер
|- : -
|4.12
|05:00
|
Калгари – Коламбус
|- : -
|4.12
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|- : -