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Сегодня, 05:59

«Бостон» обыграл «Детройт» в овертайме, Задоров забросил шайбу

Даниил Аршавский
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«Бостон» на своем льду переиграл «Детройт» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Авторами голов «Брюинз» стали Никита Задоров, Джастин Бразо и забросивший победную шайбу Павел Заха.

За «Ред Уингз» дублем отметился Лукас Рэймонд.

«Бостон» с 29 очками за 27 игр занимает 6-е место в Восточной конференции, «Детройт» набрал 24 очка в 25 матчах и идет 14-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Детройт» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Раймонд — 8 (Эдвинссон), 7:31 — 0:1. Задоров — 2 (Маршан), 9:15 — 1:1. Раймонд — 9 (Расмуссен, Эдвинссон), 41:19 — 1:2. Бразо — 6 (бол., Лорей, Фредерик), 49:32 — 2:2. Заха — 6 (Пастрняк), 62:15 — 3:2.

Вратари: Корписало — Хуссо.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 35 (12+7+14+2) — 27 (6+12+9+0).

Наши: Задоров (18.20/4/+1) — Тарасенко (19.01/0/-1).

4 декабря. Бостон. TD Garden. 17950 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Детройт Ред Уингз
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5 Филадельфия 25 12 13 27
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Флорида 26 15 11 32
3 Бостон 27 13 14 29
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 25 11 14 24
6 Детройт 25 10 15 24
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 25 9 16 21
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 24 16 8 36
2 Виннипег 25 18 7 36
3 Даллас 24 16 8 32
4 Колорадо 26 14 12 28
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8 Чикаго 25 8 17 18
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