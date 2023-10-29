«Бостон» дома обыграл «Детройт»
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 4:1.
В составе «Брюинз» 3 (2+1) очка набрал Давид Пастрняк, который реализовал буллит и забил в пустые ворота, еще по шайбе забросили Павел Заха и Чарли Макэвой. У «Рэд Уингз» отличился Джо Велено.
После этого матча «Бостон» с 15 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Детройт» с 11 очками — на третьей строчке.
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|01:00
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Флорида – Сиэтл
|3 : 2
|29.10
|02:00
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Монреаль – Виннипег
|- : -
|29.10
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Питтсбург – Оттава
|- : -
|29.10
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|29.10
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Коламбус – Айлендерс
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|02:00
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Бостон – Детройт
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|29.10
|05:00
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Ванкувер – Рейнджерс
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