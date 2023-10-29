«Бостон» дома обыграл «Детройт»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 4:1.

В составе «Брюинз» 3 (2+1) очка набрал Давид Пастрняк, который реализовал буллит и забил в пустые ворота, еще по шайбе забросили Павел Заха и Чарли Макэвой. У «Рэд Уингз» отличился Джо Велено.

После этого матча «Бостон» с 15 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Детройт» с 11 очками — на третьей строчке.