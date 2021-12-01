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«Бостон» проиграл «Детройту». Наместников сделал голевую передачу

05:53
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«Детройт» переиграл на выезде «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Ред Уингз» одержали третью победу кряду.

Российский нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Детройт» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Задина — 4 (Сутер), 25:03 — 0:1. Пастрняк — 8 (бол., Холл, Макэвой), 46:20 — 1:1. Стаал — 1 (Наместников, Линдстрем), 51:33 — 1:2.

Вратари: Ульмарк (58:32) — Неделькович.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 42 (8+17+17) — 16 (5+5+6).

Наши: — - Наместников (17.14/1/+1).

1 декабря. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

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Евгений Козинов все материалы автора
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