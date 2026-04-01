«Бостон» одержал победу над «Далласом», Хуснутдинов забил гол

«Бостон» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра прошла на арене «ТД Гарден» в Бостоне.

Российский нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов забросил одну шайбу. Теперь у 23-летнего россиянина 32 (15+17) очка в 70 играх этого сезона.

Также у хозяев дубль оформил Виктор Арвидссон, а также по одному голу забили Виктор Арвидссон, Элиас Линдхольм и Хенри Йокихарью. У «Старз» отличились Уайатт Джонстон, Джейми Бенн и Мэтт Дюшен.

«Бостон» одержал четвертую победу подряд и с 94 очками в 75 матчах занимает 5-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет вторым в Западной конференции — 100 очков в 75 играх.