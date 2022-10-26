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Сегодня, 04:58

«Бостон» обыграл «Даллас» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» выиграл у «Далласа» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «ТД Гарден» в Бостоне.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов провел на льду 12 минут и сделал 2 броска по воротам соперника.

«Даллас» идет на 3-м месте в Западной конференции — 9 очков. «Бостон» лидирует в Восточной конференции — 12 очков.

Денис Гурьянов
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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Даллас Старз
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1 Питтсбург 6 4 2 9
2 Каролина 6 4 2 9
3 Филадельфия 6 4 2 8
4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Нью-Джерси 7 4 3 8
6 Рейнджерс 6 3 3 7
7 Коламбус 8 3 5 6
8 Айлендерс 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 12
2 Флорида 6 4 2 9
3 Баффало 5 4 1 8
4 Оттава 6 4 2 8
5 Детройт 6 3 3 8
6 Торонто 7 4 3 8
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 7 3 4 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 7 4 3 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 4 3 1 6
4 Чикаго 5 3 2 6
5 Виннипег 6 3 3 6
6 Миннесота 6 2 4 5
7 Нэшвилл 7 2 5 5
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 7 5 2 10
2 Калгари 5 4 1 8
3 Эдмонтон 6 3 3 6
4 Сиэтл 7 2 5 6
5 Лос-Анджелес 7 3 4 6
6 Сан-Хосе 8 2 6 4
7 Анахайм 6 1 5 3
8 Ванкувер 7 0 7 2
Результаты / календарь
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30.10
31.10
26.10 02:00
Бостон – Даллас
 3 : 1
26.10 02:00
Коламбус – Аризона
 3 : 6
26.10 02:00
Монреаль – Миннесота
 1 : 3
26.10 02:00
Рейнджерс – Колорадо
 2 : 3 Б
26.10 02:30
Детройт – Нью-Джерси
 2 : 6
26.10 03:00
Чикаго – Флорида
 4 : 2
26.10 04:00
Калгари – Питтсбург
 - : -
26.10 05:00
Сиэтл – Баффало
 - : -
26.10 05:30
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 - : -
26.10 05:30
Сан-Хосе – Вегас
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 7 12
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 6 12
Йеспер Братт

Йеспер Братт

Нью-Джерси

 7 12
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 5 1.41
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.65
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