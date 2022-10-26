«Бостон» обыграл «Даллас» и продлил победную серию

«Бостон» выиграл у «Далласа» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «ТД Гарден» в Бостоне.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов провел на льду 12 минут и сделал 2 броска по воротам соперника.

«Даллас» идет на 3-м месте в Западной конференции — 9 очков. «Бостон» лидирует в Восточной конференции — 12 очков.