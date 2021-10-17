Дубль Маршана принес «Бостону» победу над «Далласом»
04:48
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 3:1.
В составе «Брюинз» дубль на счету Брэда Маршана, еще одну шайбу забросил Джейк Дебраск. Гости ответили точным броском Люка Гленденинга.
«Бостон» и «Даллас» после двух матчей набрали по 2 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Даллас» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Маршан — 1 (буллит), 17:38 — 1:0. Гленденинг — 1 (Киро), 29:15 — 1:1. Дебраск — 1 (Фолиньо, Хаула), 44:43 — 2:1. Маршан — 2 (п.в., Пастрняк), 58:23 — 3:1.
Вратари: Суэймен — Холтби (17:55 — 18:23, 18:43).
Штраф: 14 — 8.
Броски: 40 (17+11+12) — 28 (5+9+14).
Наши: — - Гурьянов (13.54/2/0), Радулов (15.59/1/-2).
17 октября. Бостон. TD Garden.
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