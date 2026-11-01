«Бостон» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» проиграл «Бостону» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

В основное время заброшенными шайбами у гостей отметились Антон Фронделл (дубль), Райан Грин и Коннор Бедард. Российский нападающий Роман Канцеров сделал результативный пас. У хозяев забили Давид Пастрняк, Кейси Миттельштадт, Мейсон Лорей и Морган Гики.

Победную шайбу в овертайме забросил Элиас Линдхольм.

«Чикаго» проиграл 2-й матч подряд. Он занимает 15-е место в таблице Западной конференции с 9 очками после 14 игр. «Бостон» (21 очко после 15 встреч) располагается на 2-м месте в этой же конференции.

В следующем матче «Чикаго» 3 ноября примет «Колорадо». «Бостон» в тот же день сыграет на своем льду с «Вегасом».

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