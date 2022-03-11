«Бостон» обыграл «Чикаго»

«Бостон» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Давид Пастрняк.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Чикаго» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Койл — 13 (Клифтон), 4:12 — 1:0. Дебринкэт — 34 (Кейн), 6:41 — 1:1. Хагель — 20 (Тэйвз, Дак), 24:12 — 1:2. Ашан — 1 (бол., Маршан, Пастрняк), 31:57 — 2:2. Пастрняк — 32 (бол., Макэвой, Бержерон), 35:23 — 3:2. Хагель — 21 (бол., Дебринкэт, Строум), 43:24 — 3:3. Пастрняк — 33 (Холл), 59:42 — 4:3.

Вратари: Суэймен — Ланкинен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (8+9+19) — 25 (10+3+12).

11 марта. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.