«Бостон» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома в овертайме обыграл «Бостон» — 3:2.

В составе «Сэйбрз» отличились Пейтон Кребс, Оуэн Пауэр и Алекс Так. У «Брюинз» шайбы забросили Павел Заха и Морган Гики.