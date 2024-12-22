«Бостон» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

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«Бостон» на своем льду переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За «Брюинз» шайбы забросили Чарли Койл, Морган Гики и Брэд Маршан.

Автором единственного гола «Сэйбрз» стал Джон-Джейсон Петерка.

«Бостон» набрал 40 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Баффало» идет последним с 26 очками.