«Бостон» победил «Баффало», у Задорова результативная передача

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Баффало» со счетом 3:1.

В составе «Брюинз» отличились Чарли Койл, Морган Гики и Брэд Маршан, Николай Задоров отметился результативной передачей. У «Сэйбрз» гол на счету Джона-Джейсона Петерки.

После этого матча «Бостон» с 40 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Баффало» с 26 очками — на последней строчке.