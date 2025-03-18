«Баффало» в овертайме обыграл «Бостон»

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома в овертайме обыграл «Бостон» со счетом 3:2.

В составе «Сэйбрз» отличились Пейтон Кребс, Оуэн Пауэр и Алекс Так. У «Брюинз» шайбы забросили Павел Заха и Морган Гики.

После этого матча «Баффало» с 60 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Бостон» с 69 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Баффало» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кребс — 6 (бол., Куинн, Пауэр), 4:19 — 0:1. Заха — 14 (Гики, Пастрняк), 13:00 — 1:1. Гики — 23 (Уотерспун), 15:13 — 2:1. Пауэр — 7 (Маклеод, Байрам), 32:48 — 2:2. Так — 25 (бол., Пауэр, Куинн), 64:49 — 2:3.

Вратари: Корписало — Луукконен.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 19 (8+4+5+2) — 30 (7+9+8+6).

Наши: Задоров (22.27/2/0), Хуснутдинов (12.43/1/-1) — -.

18 марта. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей