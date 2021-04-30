«Бостон» обыграл «Баффало»

«Бостон» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Сэйбрз» потерпели третье поражение кряду.

«Бостон» идет на 4-м месте в Восточном дивизионе, а «Баффало» — на 8-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Баффало» — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Голы: Пастрняк — 19 (Бержерон, Маршан), 1:16 — 1:0. Миттельштадт — 10 (Руотсалайнен, Асплунд), 14:09 — 1:1. Крейчи — 8 (бол., Макэвой, Смит), 19:59 — 2:1. Райнхарт — 23 (Олофссон, Скиннер), 41:43 — 2:2. Койл — 6, 47:58 — 3:2. Холл — 7 (Крейчи, Смит), 56:43 — 4:2. Маршан — 27 (мен., п.в.), 58:26 — 5:2.

Вратари: Раск — Луукконен (57:47 — 58:26).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 40 (13+15+12) — 31 (11+11+9).

30 апреля. Бостон. TD Garden.