«Баффало» в овертайме выиграл у «Бостона». Любушкин сделал голевую передачу

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«Баффало» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Сэйбрз» одержали шестую победу подряд.

Российский защитник Илья Любушкин отметился голевой передачей в составе победителей.

«Бостон» лидирует в Восточной конференции (60 очков), «Баффало» идет на 10-й строчке (38 очков).