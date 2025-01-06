«Бостон» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Айлендерс» на выезде победили «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

После 40 матчей «Айлендерс» с 37 очками занимают предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ. «Бостон» (45) остается шестым на «Востоке».