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29 октября 2025, 04:54

«Айлендерс» проиграли «Бостону», Сорокин сделал 17 сейвов

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бостон» на своем льду переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В первом периоде у «островитян» забили Бо Хорват и Кайл Палмиери. Во втором и третьем периодах забивали только игроки «Брюинз» — отличились Элиас Линдхольм, Давид Пастрняк, Майкл Эйссимонт, Морган Гики и Фрейзер Минтен.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 17 из 21 броска по своим воротам.

«Бостон» набрал 10 очков в 12 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идет на 14-й строчке — 9 очков в 9 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 02:15. TD Garden (Бостон)
Бостон
Айлендерс
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Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
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6 Сан-Хосе 0 0 0 0
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3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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